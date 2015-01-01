Все представленные ниже композиции и любые другие могут быть изготовлены по индивидуальному проекту, который учитывает:
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Заключаем договор,
Вы вносите предоплату в размере 10% от суммы договора, и мы отдаём заказ в производство. Возможна оплата в рассрочку без %.
Мы доставляем мебель
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Стоимость сборки мебели: 10% от стоимости заказа.
Предоставляем услуги по изготовлению кухонного гарнитура на заказ с гарантией и по доступной цене. При сборке специалисты используют качественные комплектующие и фурнитуру от надежных производителей. На сайте доступна возможность заказать кухонную мебель высокого качества всех ценовых категорий. Изготовление такой продукции проводится из безопасных и экологически чистых популярных в производстве материалов, таких как ДСП, ЛДСП, шпон, массив или материал с прочной поверхностью из износостойкой пленки.
Среди других достоинств стоит выделить следующие:
Какой способ обустройства выбрать, чтобы получить комфортное и недорогое место для готовки? У покупателя два варианта:
Цены на изготовление кухни зависят от выбранных материалов, размеров и сложности проекта. Мы изготавливаем мебель с учетом всех пожеланий клиентов и предлагаем самые выгодные условия. А наш удобный онлайн-подбор поможет вам выбрать идеальную кухню, соответствующую вашему стилю и функциональным требованиям. Заключение сделки проходит в кратчайшие сроки, а установка кухни выполняется профессиональными мастерами.
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