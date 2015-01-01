График работы Мебель от Елены СергеевойГрафик работы:
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Адрес г. Москва, Севастопольский проспект, 11Е,
ТЦ "Капитолий", 2 этаж
График работы График работы: 09.00 - 20.00
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Кухни на заказ
от фабрики Ренессанс

989 товаров 989 товаров
Кухни неоклассика

неоклассика

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Кухни классические

классические

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Кухни современные

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Кухни минимализм

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Мебель на заказ

Кухня "Николь"

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от 40 000 руб. за п.м. ?

Кухня "Монблан"

Кухня "Монблан" + В корзину

от 40 000 руб. за п.м. ?

Кухня "Амадео"

Кухня "Амадео" + В корзину

от 42 000 руб. за п.м. ?

Кухня "Анри"

Кухня "Анри" + В корзину

от 45 000 руб. за п.м. ?

Кухня "Долорес"

Кухня "Долорес" + В корзину

от 40 000 руб. за п.м. ?

Кухня "Ванесса"

Кухня "Ванесса" + В корзину

от 40 000 руб. за п.м. ?

Кухня "Эмилия"

Кухня "Эмилия" + В корзину

от 40 000 руб. за п.м. ?

Кухня "Скарлетт"

Кухня "Скарлетт" + В корзину

от 40 000 руб. за п.м. ?

Кухня "Адриана"

Кухня "Адриана" + В корзину

от 40 000 руб. за п.м. ?

Кухня "Барселона"

Кухня "Барселона" + В корзину

от 40 000 руб. за п.м. ?

Кухня "Гальяно"

Кухня "Гальяно" + В корзину

от 40 000 руб. за п.м. ?

Кухня "Дуомо"

Кухня "Дуомо" + В корзину

от 40 000 руб. за п.м. ?

Кухня "Изадора"

Кухня "Изадора" + В корзину

от 36 000 руб. за п.м. ?

Кухня "Милан"

Кухня "Милан" + В корзину

от 40 000 руб. за п.м. ?

Кухня "Орнелла"

Кухня "Орнелла" + В корзину

от 38 000 руб. за п.м. ?

Кухня "Позитано"

Кухня "Позитано" + В корзину

от 40 000 руб. за п.м. ?

Кухня "Сальваторе"

Кухня "Сальваторе" + В корзину

от 38 000 руб. за п.м. ?

Кухня "Франческа"

Кухня "Франческа" + В корзину

от 38 000 руб. за п.м. ?

Кухня "Адажио"

Кухня "Адажио" + В корзину

от 40 000 руб. за п.м. ?

Кухня "Мэрилин"

Кухня "Мэрилин" + В корзину

от 40 000 руб. за п.м. ?

Кухня "Хилтон"

Кухня "Хилтон" + В корзину

от 40 000 руб. за п.м. ?

Кухня "Аврорас"

Кухня "Аврорас" + В корзину

от 40 000 руб. за п.м. ?

Кухня "Мариса"

Кухня "Мариса" + В корзину

от 40 000 руб. за п.м. ?

Кухня "Анабель"

Кухня "Анабель" + В корзину

от 40 000 руб. за п.м. ?

Кухня "Фокс"

Кухня "Фокс" + В корзину

от 40 000 руб. за п.м. ?

Кухня "Эмпатия"

Кухня "Эмпатия" + В корзину

от 40 000 руб. за п.м. ?

Кухня "Бриана"

Кухня "Бриана" + В корзину

от 40 000 руб. за п.м. ?

Кухня "Фуджи"

Кухня "Фуджи" + В корзину

от 40 000 руб. за п.м. ?

Кухня "Сандра"

Кухня "Сандра" + В корзину

от 40 000 руб. за п.м. ?

Кухня "Монте"

Кухня "Монте" + В корзину

от 40 000 руб. за п.м. ?

Кухня "Морела"

Кухня "Морела" + В корзину

от 40 000 руб. за п.м. ?

Кухня "Тоскана"

Кухня "Тоскана" + В корзину

от 40 000 руб. за п.м. ?

Кухня "Эмполли"

Кухня "Эмполли" + В корзину

от 40 000 руб. за п.м. ?

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Как заказать мебель у нас?

Вы всего в нескольких шагах от идеального варианта. Заказывая у нас, можете быть уверены: мы рассчитаем модель под ваши размеры и предложим надежные варианты, которые будут радовать вас до следующего ремонта. А если не захотите менять мебель, то и дольше!

Консультация

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Или оставьте заявку на сайте
для консультации и предварительного расчёта стоимости.

Замер и расчет

Замер и расчет

Дизайнер-замерщик приедет к Вам с каталогом материалов, проведёт детальные замеры, составит проект и сделает окончательный расчёт стоимости Вашей будущей мебели.

Договор и изготовление

Договор и изготовление

Заключаем договор,
Вы вносите предоплату в размере 10% от суммы договора, и мы отдаём заказ в производство. Возможна оплата в рассрочку без %.

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Доставка и установка

Доставка и установка

Мы доставляем мебель по Москве и всей Московской области бесплатно!
Стоимость сборки мебели: 10% от стоимости заказа.

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Преимущества изготовления на заказ от фабрики «Ренессанс»

Предоставляем услуги по изготовлению кухонного гарнитура на заказ с гарантией и по доступной цене. При сборке специалисты используют качественные комплектующие и фурнитуру от надежных производителей. На сайте доступна возможность заказать кухонную мебель высокого качества всех ценовых категорий. Изготовление такой продукции проводится из безопасных и экологически чистых популярных в производстве материалов, таких как ДСП, ЛДСП, шпон, массив или материал с прочной поверхностью из износостойкой пленки.

Среди других достоинств стоит выделить следующие:

  • Большой выбор расцветок и вариантов наполнения. Шкафы, столешницы и модули могут быть с текстурными, матовыми и глянцевыми поверхностями. В каталоге представлены модели самых разных оттенков: бежевые, зеленые, коричневые, красные, оранжевые, серые, фиолетовые, черные, голубые, розовые, темные и светлые.
  • Изготавливаем гарнитуры по индивидуальным размерам, точно учитывая особенности и пожелания заказчика, что поможет создать удобное пространство, соответствующее вашим потребностям. Современные стильные кухни могут быть модульными, с барной стойкой или островом и мойкой, а также со встроенной бытовой техникой.
  • Работает услуга "выезд замерщика" для точного подбора габаритов, что позволит выполнить установку кухни максимально быстро и без проблем.
  • У нас лучшие условия для покупки: интернет-магазин предлагает самые выгодные предложения, регулярные распродажи и доступные цены.

Готовое решение или изготовление мебели на заказ от производителя?

Какой способ обустройства выбрать, чтобы получить комфортное и недорогое место для готовки? У покупателя два варианта:

  • Готовый гарнитур. Не нужно ждать срок изготовления, пока мастера завершат производство. Получить гарнитур можно в день покупки. Но такое решение не всегда удобно. Во-первых, стандартные размеры редко совпадают с конфигурацией помещения. Во-вторых, клиент не может изменить наполнение, дизайн или другие параметры.
  • Кухня на заказ. При покупке такой модели придется немного подождать, но оно того стоит. Можно учитывать каждый полезный сантиметр, а также выбрать оформление, материалы и цветовые решения. Например, белый глянец сделает кухню более просторной, а яркий красный добавит энергии в интерьер.

Цены на изготовление кухни зависят от выбранных материалов, размеров и сложности проекта. Мы изготавливаем мебель с учетом всех пожеланий клиентов и предлагаем самые выгодные условия. А наш удобный онлайн-подбор поможет вам выбрать идеальную кухню, соответствующую вашему стилю и функциональным требованиям. Заключение сделки проходит в кратчайшие сроки, а установка кухни выполняется профессиональными мастерами.

Не упустите возможность создать кухню мечты в вашем городе – мы работаем для вас и предлагаем огромные возможности выбора!

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